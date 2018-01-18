「家々が揺れた」　ミシガン州上空で流星の光を撮影【動画】

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全米気象局は、「流星が夜８時１０分頃に落下。震度２の地震を引き起こした」と発表した。
アメリカ流星学会によると、空で光が確認された後、同現象について多くの人が報告しようとして、同学会のサーバーが過負荷状態になった。
“When Armageddon is near, you better get out of of here. Looking like a Deep Impact. I ain’t afraid of no ‘stroid” #metrodetroitmeteor pic.twitter.com/MdibIt82TZ— Topher No Grace (@topherlaine) 17 января 2018 г.
目撃者は、鮮やかな閃光と「家屋を揺らした」轟音だったと説明する。
多くの人が、家や車に設置されたカメラで撮影した動画をＳＮＳに投稿した。
WAS IT A METEOR??? This video captures the bright light everyone has seen in the sky tonight. Courtesy of #Local4 viewer Kevin McCombs. pic.twitter.com/RY4u23jYAY— Jason Colthorp (@JasonColthorp) 17 января 2018 г.
ツイッターのtopherlaineさんは「ハルマゲドンが近い時は、ここから逃げたほうがいい。『ディープ・インパクト』みたいだ。私はどんな小惑星も怖くない」とコメントした。
Here’s the backyard cam view of the flash. #meteor #detroitmeteor pic.twitter.com/AGr0zp6sGT— Todd (@T_Slisher) 17 января 2018 г.
「リヴォニアで北西部の私の家の上空に大きなフラッシュが見えた。ＳＦかネットフリックスを観すぎたのかと思った。」
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