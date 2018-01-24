米高校で生徒による銃撃事件　２人死亡、１７人負傷　【写真】

米南部ケンタッキー州ベントンのマーシャル郡高校で２３日、銃撃事件があり、生徒２人が死亡、１７人が負傷した。警察が容疑者の男子生徒（１５）を逮捕した。共同通信がベビン州知事や警察幹部の発表をもとに伝えた。

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死亡したのは男女で、負傷者１７人のうち１２人は体に銃弾が当たった。

Kentucky shootingが話題ですね https://t.co/VdmKtDPGp7

Two Students Dead, 17 People Injured in Kentucky High School… pic.twitter.com/n9mfNmTTGO — 時の動画 — 話題の動画を激速まとめ (@toki_dou) 23 января 2018 г.

​ロイター通信などによると、事件があったのは授業が始まる前。発砲の音を聞いた生徒たちは校舎外に逃げ出し、近くの学校にバスで移動した。

【銃乱射】米ケンタッキー州マーシャル郡の高校で銃乱射事件 2人死亡 現地の様子

Police are responding to a shooting at a high school in Benton, Kentucky cnn.

https://t.co/ANidicOqWz — okeinan (@okeinan1) 23 января 2018 г.

​容疑者の男子生徒は殺人と殺人未遂容疑で訴追する。