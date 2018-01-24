米高校で生徒による銃撃事件　２人死亡、１７人負傷　【写真】

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死亡したのは男女で、負傷者１７人のうち１２人は体に銃弾が当たった。
Kentucky shootingが話題ですね https://t.co/VdmKtDPGp7— 時の動画 — 話題の動画を激速まとめ (@toki_dou) 23 января 2018 г.
Two Students Dead, 17 People Injured in Kentucky High School… pic.twitter.com/n9mfNmTTGO
ロイター通信などによると、事件があったのは授業が始まる前。発砲の音を聞いた生徒たちは校舎外に逃げ出し、近くの学校にバスで移動した。
【銃乱射】米ケンタッキー州マーシャル郡の高校で銃乱射事件 2人死亡 現地の様子— okeinan (@okeinan1) 23 января 2018 г.
Police are responding to a shooting at a high school in Benton, Kentucky cnn.
https://t.co/ANidicOqWz
容疑者の男子生徒は殺人と殺人未遂容疑で訴追する。
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