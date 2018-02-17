メキシコで再び強い地震、約１００万棟が停電【写真】

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１６日夕方、メキシコ南部オアハカ州で地震が発生した。
Mexicoが話題ですね https://t.co/BAZknfYpRK— 時の動画 — 話題の動画を激速まとめ (@toki_dou) 17 февраля 2018 г.
Earthquake Strikes in Oaxaca State, Mexico, Stirring Fear pic.twitter.com/PWkVfqugNl
確定したデータによればマグニチュードは７．２、震源の深さは１２キロ。
この地震後の余震の回数は２００回近くに達し、最大の余震のマグニチュードは５．９となっている。
Preliminary 7.5-magnitude earthquake strikes southern Mexico, per USGS. https://t.co/y3UG9pl0nm pic.twitter.com/64gXEZ0qGO via @ABC #Mexico— Liveuamap World (@lumworld) 16 февраля 2018 г.
この強い地震による犠牲者はいないものの、物的損害は出ていると州政府は発表している。
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