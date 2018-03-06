「私のもの」女優賞オスカー像の盗人が動画公開【写真・動画】

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AFP通信によると、盗難事件がアフターパーティー「ガバナーズ・ボール」で発生した。事件を目撃した米紙ニューヨーク・タイムズ記者カーラ・バックリーさんはツイッターで、「ガバナーズ・ボールの警備員が、フランシス・マクドーマンドのオスカー像を持って逃走したこの男を捜しています」と投稿した。
Terry Bryant de 47 años fue arrestado por robarse la estatuilla del Oscar de Frances McDormand. Bryant posteó un video en sus redes sociales sosteniendo el premio y diciendo que era uno de los ganadores. pic.twitter.com/aapvPIFrMr— Noticiero Hechos (@NoticieroHechos) 5 марта 2018 г.
共同通信が報じたところによると、容疑者はタキシード姿でオスカー像を持ちながら「これは私のものだ」などと主張する動画をネット上に投稿していた。
My first biopic.— Joel Potrykus (@joelpotrykus) 6 марта 2018 г.
her: "That's your ticket to anything you want to go to."
him: "I know."#terrybryant pic.twitter.com/vgOc1dQ0Gs
オスカー像を盗んだテリー・ブライアント容疑者が重窃盗の疑いで拘束された。像はマクドーマンドさんに返却された。
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