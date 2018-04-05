トルコ西部の大学で銃の乱射　死者４人【動画】

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現段階の情報では、銃の乱射は教育学部の建物内で発生。発砲したのは大学職員で、同僚に対して銃口を向けた。
現場には救急車が到着している。
#Eskişehir #Osmangazi Üniversitesi'nde katliam! 4 Öğretim üyesi öldü.— TGRT Haber (@tgrthabertv) 5 апреля 2018 г.
Detaylar için; https://t.co/HU51NJppPC pic.twitter.com/9yTkl7hXcJ
最新の情報によれば、容疑者はトルコ安全保障庁職員らによって取り押さえられた。容疑者は同大学の教師。
地元のサバフ紙の報道によれば、犠牲者は大学の職員ら。
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı https://t.co/mV8c36FZeT— Doğan Haber Ajansı (@dhainternet) 5 апреля 2018 г.
事件の原因や状況の解明作業が行われている。
死亡者以外、３人が負傷。
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