プラスチック２９キロを食べたクジラが死ぬ　スペイン

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エルバジェ野生自然保護センターの専門家らが、体長１０メートルのクジラを解剖した際、プラスチック製の袋や缶、ロープ、網を見つけた。
専門家らは、このマッコウクジラが、飲み込んだプラスチックを消化できなかったとの結論に達した。このことが原因で、クジラの胃の中で腹膜炎と呼ばれる感染症が悪化し、この炎症が死因となった。
解剖の結果が公表された後、ムルシア州政府は、使い捨てのプラスチック製品を利用することの危険性について住民に通知するキャンペーンを始めることを決めた。
#MedioAmbiente lanza una #campaña para concienciar sobre el peligro de las #basurasmarinas para la #Fauna Ejemplo: La necropsia de un #Cachalote varado 🐋 detectó en su aparato digestivo 29 kg de basura 😢#StopBasurasMarinas #Concienciación ♻️+inf: https://t.co/mLjhNreLlx pic.twitter.com/dqejUXFkWS— EspaciosNaturalesMur (@EspNaturalesMur) 4 апреля 2018 г.
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