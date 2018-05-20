キューバの航空機墜落事故　死者１１０人に

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事故機には乗員乗客１１３人が乗っていた。
Cuba mourns after more than 100 people were killed in a plane crash https://t.co/kx9tLOq5xT pic.twitter.com/gvtqixgvrN— CNN International (@cnni) 19 мая 2018 г.
なお生存者は重体だという。
また死者の中には子供５人が含まれていると報じられた。
【墜落事故】キューバ ハバナでボーイング737が離陸直後に墜落— ༺ 寧々 ༻ (@Morrisweblog) 18 мая 2018 г.
100名以上が死亡。
Cuba plane: More than 100 die in Havana air crash — BBC News https://t.co/OQu5ZlP8Kq pic.twitter.com/stF5g9qT3z
先に運輸相は、ブラックボックス２個のうち１個が見つかったと発表した。
１８日、ハバナ発オルギン行きのボーイング７３７型機が離陸直後に墜落した。事故機は１９７９年製造だったが、運航に必要な許可を得ていたという。
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