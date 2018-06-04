グアテマラ、フエゴ火山噴火で死者多数　大統領が３日間の国喪を宣言【写真】

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グアテマラ大統領府は、「フエゴ火山の噴火によってチマリテナンゴ、エスムイントラ、サカテペケスの３州で貴重な人命が失われたことを悼み」全土に3日間の国喪を宣言した。
発表によればフエゴ火山の噴火で３千人以上が避難を余儀なくされた。最新の情報では噴火による死者数は２５人、およそ３００人が負傷している。
- グアテマラ、フエゴ火山噴火で死者多数 大統領が３日間の国喪を宣言© AP Photo / Luis Soto
- グアテマラ、フエゴ火山噴火で死者多数 大統領が３日間の国喪を宣言© REUTERS / Luis Echeverria
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- グアテマラ、フエゴ火山噴火で死者多数 大統領が３日間の国喪を宣言© AFP 2018 / Noe Perez
- グアテマラ、フエゴ火山噴火で死者多数 大統領が３日間の国喪を宣言© AP Photo / Luis Soto
- グアテマラ、フエゴ火山噴火で死者多数 大統領が３日間の国喪を宣言© AFP 2018 / Johan Ordonez
- グアテマラ、フエゴ火山噴火で死者多数 大統領が３日間の国喪を宣言© AFP 2018 / Orlando Estrada
- グアテマラ、フエゴ火山噴火で死者多数 大統領が３日間の国喪を宣言© AFP 2018 / Noe Perez
- グアテマラ、フエゴ火山噴火で死者多数 大統領が３日間の国喪を宣言© AFP 2018 / Noe Perez
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グアテマラ、フエゴ火山噴火で死者多数 大統領が３日間の国喪を宣言
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