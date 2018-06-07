グアテマラ、フエゴ火山噴火で死者９９人に　【動画・写真】

スプートニク日本
これまでの報道では死者は８２人とされていた。
#BREAKING: 99 killed in Guatemala volcano eruption — officials pic.twitter.com/RGVvwvLF7K— China Xinhua News (@XHNews) 7 июня 2018 г.
発表によれば、６日１６時４５分（日本時間７日７時４５分）の時点で、噴火に夜死者数は９９人。
非常事態省によれば、１９２人が行方不明となっている。
Guatemala is reeling after a devastating volcanic eruption that has killed at least 75 and wounded 300. #GuatemalaVolcano pic.twitter.com/ErFpMuU6rU— CGTN America (@cgtnamerica) 6 июня 2018 г.
先に伝えられたところによると、グアテマラのモラレス大統領はフエゴ火山噴火で犠牲者が出たことを悼み、3日間の国喪を宣言した。
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