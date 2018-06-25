ハワイで溶岩とのセルフィーに対する罰則が強化される【写真】

スプートニク日本
拘束者には、溶岩の写真を撮ったり、溶岩をバックにセルフィーしようとした観光客や地元住民などが含まれてという。
最近、危険エリアへの侵入に対する罰則が強化され、禁錮は最長１年、罰金は最高５０００ドルとなった。
Lava selfie from Hawaii a few weeks ago! 🌋#NationalSelfieDay pic.twitter.com/e22YCqFqQX— Carolyn (@CESchmitt) 21 июня 2018 г.
The Telegraphによると、ハワイ郡のジャネット・スナイダー報道官は「溶岩の飛び散る破片は冷蔵庫ほどの重さがあることもあり、小さな破片でも死ぬ恐れがある」との声明を表した。
Lava from the Kilauea volcano eruption on the Big Island in Hawaii makes for very photogenic selfies and social media posts but authorities are cracking down on thrill-seekers who are getting too close for comfort. https://t.co/UdgGvIOmcE— WCHO FM (@wcho_fm) 21 июня 2018 г.
溶岩の流れは人間が走る平均速度よりも速い場合があるため、近づくのは極めて危険であるほか、火山ガスも人体に有害とされている。
関連ニュース
全てのコメント
新しいコメントを読む (0)