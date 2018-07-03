バリ島　アグン山がマグマ噴火　高さ２キロの噴煙柱　【写真・動画】

スプートニク日本
エネルギー鉱物資源省によると、溶岩は半径２キロにわたって流出している。
Bali volcano eruption: Mount Agung rains ROCKS as it erupts for THIRD time https://t.co/KPLZT6tyNO pic.twitter.com/Bzos9g4m5F— NaHook (@D2webservices) 2 июля 2018 г.
標高が３０００メートルを超すアグン山はバリ島最高峰で、これまでにも度々噴火しており、前回の１９６３年には約１１００人の犠牲者を出した。
#BREAKING: BALI'S Mount Agung volcano has erupted again, spewing a 6,560ft high flume of thick ash into the air and hurling lava down its slopes shortly after 9pm. #MountAgung #PrayForBali pic.twitter.com/vQ9UzK5vxp— Rafi Kassim™ (@rafikassim) 2 июля 2018 г.
関連ニュース
全てのコメント
新しいコメントを読む (0)