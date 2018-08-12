ハリウッドにトランプ氏の星が５０個設置される【写真・動画】

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この通りにはエンタメ界などで活躍したスターの星が設置されている。偽の星は非常に精巧に作られている。Mashableによると、アーティストらは設置中、注意を引かないため公共サービスの職員に変装していた。
Keep taking down the @realDonaldTrump star, and we will further spread Trump Derangement Syndrome by installing a never ending stream of stars. pic.twitter.com/6s0Y3YIkY5— The Faction (@TheFaction1776) 9 августа 2018 г.
Take down his star, and we will descend upon you with 30 fresh new stars.— The Faction (@TheFaction1776) 9 августа 2018 г.
We are MAGA Legion. pic.twitter.com/vsPLW0ohdn
トランプ氏は２００７年、テレビ番組「The Apprentice」やミス・コンテスト「ミス・ユニバース」を長年組織していたことが評価され、本物の星を手に入れた。だが、何度も破壊行為に遭っている。最後に破壊されたのは７月末。男がギターケースからつるはしを取り出し、星を破壊した。
Donald Trump’s star completely destroyed along the Hollywood walk of fame. pic.twitter.com/b1bpLhmG2X— Ryan Parker (@TheRyanParker) 25 июля 2018 г.
その後、ハリウッド市議会は、複数の女性からセクシュアル・ハラスメント（性的嫌がらせ）被害を訴えられたことや、今の移民政策を理由として、トランプ氏の星の撤去を提案していた。
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