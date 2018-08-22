ベネズエラ内務省「カラカスの未完成摩天楼、地震後に上階が傾斜」

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１９９４年に建設が中断した高さ約１９０メートルのビル内には、人々が過去長い間にわたって居住し、そのことが理由となって、この摩天楼は「垂直貧民街」と呼ばれていた。レベロル内相は、「既に３年前に住民を別の場所に移住させていた、古い金融センター『セントロ・フィナンシエーロ・コンフィナンサス（トーレ・デ・ダビ）』の最も上の５階分が２５度傾いた」と書き込み、「損害の評価が行われており、地区では必要な措置がとられつつある」と明らかにした。

Caracas' half-built 'Tower of David' skyscraper appears to have been severely damaged by this afternoon's earthquake in Venezuela https://t.co/9ch2ZX55Js https://t.co/TM11kxFid4 — Tom Phillips (@tomphillipsin) 21 августа 2018 г.

ベネズエラ地震研究基金の評価によると、地震の震源地は同国北部のスクレ州ヤグアラパロから１９キロの地点。地震のマグニチュードは６．３だった。同国政府によるデータでは、地震による犠牲者はおらず、深刻な物的損害もなかったという。