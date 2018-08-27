東京で大雨雷雨、６５００世帯が停電【動画】

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東京では短時間に約１１０ミリ近くの降雨量が記録され、ＮＨＫの報道によればおよそ６５００世帯で停電している。
帰宅時間にゲリラ豪雨が直撃した都内。JR阿佐ヶ谷駅前のマクドナルドは冠水し、店内にいた客はテーブルの上で水が引くのを待っていました(健) #ゲリラ豪雨 #マクドナルド pic.twitter.com/LNo8tbBOc5— 日経新聞 写真部･映像報道部 (@nikkeiphoto) 27 августа 2018 г.
突然の出水、氾濫が起きる危険性があることから、住民らには警戒が呼びかけられている。現時点では避難勧告は出されていない。
東京 世田谷区で１時間に約110ミリの猛烈な雨か 小田急線豪徳寺駅前の様子（午後7時半ごろ）https://t.co/kyTD8reJ54 #nhk_news pic.twitter.com/AGKyQgwEXG— NHKニュース (@nhk_news) 27 августа 2018 г.
東京 世田谷区で１時間に約110ミリの猛烈な雨か 世田谷区弦巻で道路冠水（午後8時半ごろ）https://t.co/kyTD8reJ54 #nhk_news pic.twitter.com/nltee8zxdn— NHKニュース (@nhk_news) 27 августа 2018 г.
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