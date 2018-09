スプートニク日本

ヒアリは獰猛で有毒。人間や動物の肌に乗ると、がっしりと牙を食い込ませる。そうなれば、水流でも洗い流すことは困難だ。水面を漂うヒアリ「島」は通常のゴミに似ている。だが、ボートで衝突しない方がいい。数千匹のヒアリが即座に船上に氾濫するからだ。

​​Millions and millions of fire ants forming islands and floating on flood waters. #HurricaneFlorence pic.twitter.com/iLZoMugmZI

— Gadi Schwartz (@GadiNBC) 17 сентября 2018 г.

​陸上でも油断できない。避難所から自宅に戻った住人は、ハリケーンが庭に運んだヒアリ「島」に直面する可能性もある。招かれざる客を追い出すことは難しい。ヒアリはすぐさま新たな場所で巣を作り、子供や動物の脅威となる。

