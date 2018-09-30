台風２４号　１１００便超が欠航　約５０人けが【動画】

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気象庁によると、台風は１４位４５分時点で高知県足摺岬の南南西約９０キロの地点に位置する。
西日本で猛威を振るっている #非常に強い #台風24号（#Trami）を追うように，#台風25号（#KongRey）もフィリピン東の海上を西北西に進んでいます。最新の情報を確認して安全にお過ごしください。— 外務省 気候変動課 (@CCMofa_Japan) 30 сентября 2018 г.
台風情報 https://t.co/aTVlA56IOs
Tropical Cyclone Information https://t.co/IdS3cYboKV pic.twitter.com/eSjlToa8xA
台風は時速４５キロで北東に進んでいる。１日午前００時には長野県松本市に接近し、１日にかけて東日本、北日本に近づくと見られる。
Via @yuri_aisa: 台風24号ヤバい(TT)— Joe_Riff_Raff (@Joe_Riff_Raff) 29 сентября 2018 г.
駐車場が海になりました💦#台風24号#沖縄 pic.twitter.com/SwpF1OJV6X
(Typhoon Trami)
複数の報道によると、台風による負傷者は４７人〜５１人。死者は確認されていない。
#trami#台風24号— Ryōko (@Ryko53056797) 29 сентября 2018 г.
@安里村 pic.twitter.com/rYjGTBQHDt
予想される１日正午までの雨量は多いところで東海地方で５００ミリとなっている。１３メートルの高波も予想され、外出を控えるよう警告されている。
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