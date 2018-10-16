５０歳ロシア女性の夫となった「ナイジェリア王子」、ナイトクラブで心臓発作のため死去

32-летний принц из Нигерии умер в одном из ночных клубов Череповца. «У Габриэля случился обширный инфаркт, он упал и умер, никаких препаратов он не принимал, просто сидел чай пил», — рассказала его 50-летняя жена pic.twitter.com/Myn7IhY9bW