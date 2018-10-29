エルサルバドルでM６．１の地震

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震源はエルサルバドル南西部の都市ソンソナテから北東に１１１．３キロの地点。震源の深さは２４．７キロ。
Prelim M6.1 Earthquake off the coast of Central America Oct-28 22:23 UTC, updates https://t.co/5I8o2WcWC7— USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) 28 октября 2018 г.
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エルサルバドル沿岸で２９日、マグニチュード６．１の地震が発生した。米地質学研究所（USGS)が発表した。
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震源はエルサルバドル南西部の都市ソンソナテから北東に１１１．３キロの地点。震源の深さは２４．７キロ。
Prelim M6.1 Earthquake off the coast of Central America Oct-28 22:23 UTC, updates https://t.co/5I8o2WcWC7— USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) 28 октября 2018 г.
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