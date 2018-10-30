ベネチア４０年間で最大の洪水　街の４分の３が冠水【写真】

イタリアのベネチアで、過去数十年間で最大の洪水が発生した。２９日夜の時点で、街の歴史的地区の約７７％が冠水した。

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大雨と強風により、水位が１．５６メートル上昇し、１９７９年１２月以来の数値を記録した。ＣＮＮによると、ベネチアで記録的な洪水が発生したのは１９６６年１１月で、当時、水位は１．９４メートル上昇した。

イタリアの別の地域では悪天候により数十万世帯が停電した。ローマでは学校が休校になり、ジェノヴァでは鉄道の運行に問題が生じた。

当局の発表によると、7人が死亡、数十人が負傷、1人が行方不明となっている。

ベネチアでは定期的に洪水が発生しているが、水位が１．１メートルを超えることは年に数回しかない（その際、歴史的地区の約１２％が冠水する）。ＣＮＮによると、最近ベネチアでは大きな洪水が発生する回数が増えた。その原因の一つは、地球規模の気候変動だと考えられているという。

ベネチアで洪水 © REUTERS / Manuel Silvestri

ベネチアで洪水 © AFP 2018 / Miguel Medina

ベネチアで洪水 © REUTERS / Manuel Silvestri

ベネチアで洪水 © AFP 2018 / Miguel Medina

ベネチアで洪水 © REUTERS / Manuel Silvestri

ベネチアで洪水 © REUTERS / Manuel Silvestri 1 / 6 © REUTERS / Manuel Silvestri ベネチアで洪水

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