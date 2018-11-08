米カリフォルニア州サウザンド・オークのバーで銃の乱射　警察官を含む１１人の負傷者が出ている模様【動画・写真】

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事件が発生したのは「ボーダーライン・バー・アンド・グリル」。未確認の情報では、銃を乱射した男は拘束されておらず、警官隊は現場の安全確保に終始している。
Multiple shooting victims in #ThousandOaks pic.twitter.com/QH9ucjNvFw— christina heller (@CHellerTVNews) 8 ноября 2018 г.
治安維持機関はＬＡタイムズからの取材に対し、およそ３０発の銃弾が発射されたと明らかにした。未確認情報では、容疑者の外見は中東出身者に似ており、２０歳前後で、あごひげを生やし、黒っぽい服装をしていたとされている。
#FBI now on scene of reported mass shooting at #Borderline bar in #ThousandOaks. pic.twitter.com/0Sx1XIb79l— Mike Harris (@Mike___Harris) 8 ноября 2018 г.
治安維持機関の最新の発表によれば、カルフォルニア道路警察はすでに、容疑者の人相と似ており、３か所の銃傷を負った人物を発見している。
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