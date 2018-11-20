カタルーニャで列車が脱線 １人死亡、数十人負傷

カタルーニャ州で列車が脱線し、１人が死亡、数十人が負傷したと、ラ・バングアルディア紙が地元当局の情報をもとに伝えている。事案が発生したのは、タラサとマンレザの両都市間の区間。

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一方、民間防衛当局の指導部は、５人が負傷したと自らのツイッターで発表している。暫定的な情報によれば、線路から脱線したのはロダリアス社の郊外列車の最後の２車両。