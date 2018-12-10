アフガン女子サッカー代表へのセクハラ問題が明るみに

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インサイド・ザ・ゲームの報道によれば、役人らは女子選手らに黙秘料を支払い、同意しない場合は肉体的な圧力を講じていた。女子サッカー課のハリダ・ポパル課長はこれに耐え切れず、国外に出た。
Afghan government suspends five officials of the country’s soccer federation, including the president, after allegations of sexual and physical abuse of members of women’s team. https://t.co/tnPJVlCQaV— New York Times World (@nytimesworld) 10 декабря 2018 г.
「役人らは監督を装わせた男２人をチームに送り込んだ。２人は女子選手らをいじめ、ストーカー行為を行った。選手らが苦情を言わないだろうと知っていたからだ。だが私は彼らと対立し、苦情を申し立てると断言した。」
アフガニスタンサッカー連盟はポパル氏の訴えを根拠に欠けるとして否定したものの、アフガン政府はこの件に関する捜査を開始しており、これに国際サッカー連盟（FIFA）も加わっている。
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