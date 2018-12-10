アフガン女子サッカー代表へのセクハラ問題が明るみに

アフガニスタンサッカー連盟(AFF)のカラムウディン・カリム会長他５人の役人に、同国の女子サッカー代表チームの選手らに対してセクシャルハラスメントを行っていた疑いがもたれている。ガーディアン紙が報じた。セクハラ行為を行った者らはすでに役職を解任されている。