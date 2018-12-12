フランス北東ストラスブールで発砲　２人死亡、１２人負傷【写真・動画】

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Strasbourg gunman was on French intelligence watchlist: prefecture https://t.co/H6fAM9DwRX pic.twitter.com/LqUM011dUD— Reuters Top News (@Reuters) 11 декабря 2018 г.
警察によれば、容疑者はテロ要注意リストに入っていたストラスブール在住の２９歳のシェリフ・シェ。
最新の情報によると、容疑者はタクシーで逃亡した。警察は逃亡中の容疑者の行方を追っている。
当局は住民に自宅から出ないように注意を呼び掛けている。警察は事件についてテロ行為だとみなしている。
#BREAKING | More Military presence near the place of the attack (surely sentinel force). #Strasbourg pic.twitter.com/pwdi43LLq0— NOW News (@NOWNews18) 11 декабря 2018 г.
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