井戸に転落した2歳児、遺体見つかる　スペイン

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アルフォンソ・ロドリゲス・ゴメスデセリス政府代表はツイッターに、救助隊が遺体を発見したと投稿した。
男児は１３日、両親が昼食中に深さ１００メートル超、直径２５センチの井戸に落下した。
Days After Being Trapped In Well, 2-Year-Old Spanish Boy's Body Found https://t.co/9cBDrkEHk8https://t.co/kYhCd67i9t— Shammi Kumar (@kumarshammi56) 26 января 2019 г.
Rescuers on Saturday found the body of a two-year-old boy who fell in a well on January 13 in southern Spain after an unprecedented rescue operation fraught wi…
男児がいると想定される地点にたどり着くため、爆薬や重機を用いた救助活動が２週間近く行われていた。
事故当時、井戸に目印はなかったという。地元当局は、井戸掘削に必要な許可が申請されていなかったと伝える。
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