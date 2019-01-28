モスクワ　トレチャコフ美術館で美術品盗難事件

スプートニク日本
目撃者の情報によると、犯人は美術館職員を装い、他の訪問者の目の前で犯行に及んだ。
— Дикая Москва (@WildWildMoscow) 27 января 2019 г.
トレチャコフ美術館の出入口は警察当局により封鎖された。犯人がいまだ美術館内にいる可能性も視野に入れ、現場に残った訪問者に事情聴取が行われている。
Только что в Третьяковской галерее с выставки Архипа Куинджи одолжили на неопределенный срок картину! Одолжившего картину, убедительно прошу повестить ее на место!) Картина «Ай-Петри. Крым» датируется периодом 1898–1908 годов. Точная дата ее создания не установлена. Полотно размером 39х53 см выполнено маслом на бумаге и холсте. #люди #галерея #картины #искусство #хобби #куинджи #третьяковка #воры #событие #новость #красота #москва #раритет #шедевр
アルヒープ・クインジはウクライナ出身で、19世紀後半のロシアを代表する風景画家。トレチャコフ美術館では昨年１０月から今年２月までの期間で、アルヒープ・クインジ展覧会が開催されている。
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