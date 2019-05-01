ノースカロライナ大学で発砲事件：2人死亡、4人負傷　容疑者は２２歳の男

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先にテレビチャンネルWBTVは、同事件で2人が死亡、4人が負傷したと報じた。

警察はツイッターで「ノースカロライナ州シャーロットの大学で発生した事件の容疑者は、1996年6月6日生まれのトリスタン・アンドリュー・テレルと特定された。容疑者は現在、嫌疑を受けて身柄を拘束されている」と伝えた。

The suspect in the UNC Charlotte incident has been identified as Trystan Andrew Terrell, (DOB: 06/06/1996.)



He is in custody at this time with charges pending against him. — CMPD News (@CMPD) 1 мая 2019 г.

​ニューヨーク・タイムズ紙によると、拳銃を持った男が教室に押し入り、発砲した。同紙は警察の情報をもとに、負傷した４人のうち３人が重傷、１人は軽傷と報じた。