モンゴル、腺ペストで検疫措置導入　ロシア人旅行者１７人が停留

モンゴル西部バヤン・ウルギー県で腺ペストの感染症例が２件確認されたのを受けて検疫措置が導入され、ロシア人旅行者１７人が同県に停留している。通信社スプートニクに、在モンゴル・ロシア大使館の報道担当者クセニヤ・パンコワ氏が伝えた。