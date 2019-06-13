オマーン湾でタンカー沈没　テレビ報道

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一方、ロイター通信による取材に応じた複数の関係者は、タンカー２隻の乗組員らは事案発生後すでに避難し、負傷者はいないとしている。計４４人が避難し、乗組員らは２隻の船上で発生した火災が原因で、海中に飛び込むことを余儀なくされたという。

これに先立ち、オマーン湾で石油タンカー２隻が攻撃にさらされたとの報道があった。イランのテレビチャンネル「プレスＴＶ」によると、オマーン湾で１３日朝、爆発が２回発生したという。

西側の複数のメディアは、複数の情報源の話として、タンカー２隻のうち１隻に対して魚雷が発射され、もう１隻は磁気機雷の爆発により被害を受けたと伝えている。魚雷が命中したタンカーの船名は「フロント・アルタイル」で、同タンカーは炎上したという。これを確認できる他の情報源による情報は入っていない。