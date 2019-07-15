インドネシア地震　死者1人【写真・動画】

地震の揺れが観測されたのは日本時間18時10分。震源の深さは10キロ。
この地震が発生した後、マグニチュード5を超える余震が続いている。津波警報も発令されたという。
Powerful earthquake hits parts of eastern Indonesia https://t.co/xtDe0MvmAH pic.twitter.com/RxZAs9cubx— Al Jazeera News (@AJENews) 14 июля 2019 г.
また、ハルマヘラ島一部地域で崩壊などの甚大な被害も出ている。
BREAKING NEWS-7.3 MAGNITUDE EARTHQUAKE HITS OFF THE COAST INDONESIA. VERY LARGE MAGNITUDE AFTERSHOCKS HAVE BEEN REPORTED. A TSUNAMI WARNING WAS ISSUED. BUT NO TSUNAMI HAS BEEN REPORTED. HOWEVER A VIDEO OF THE OCEAN BEING PULLED OUT TO SEA HAS POPPED UP. #Indonesia #earthquake pic.twitter.com/Q0DuuYRQXw— Disclosure Tv (@DisclosureTv_) 14 июля 2019 г.
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