京アニメ放火　米アニメ配給企業が支援訴え　世界中のアニメファンが呼応

センタイフィルムワークスは「けいおん！」 など京都アニメーションが制作したアニメも配給。 公式ツイッターに「心と思いは京都アニメーションとともにある」 などと投稿し、京都アニメーションへの支援を呼びかけている。
Help us help our friends at Kyoto Animation by donating (if you can) or sharing: https://t.co/Fg599lm5Dy— Sentai 🌞 Filmworks (@SentaiFilmworks) July 18, 2019
クラウドファンディンでの支援開始からおよそ９時間で、すでに１万８千人余りから６０万ドル、日本円で６４００万円相当の支援の 申し出が寄せられている。
１８日午前１０時半すぎ、４０代の男性が「京都アニメーション」 のスタジオの建物内でガソリンのような液体をまき放火。 ３３人の死亡が確認され、３５人がケガで病院に搬送された。
ネット上では、続々と事件を悲しむ声が上がっている。 海外のファンからは、「これはアニメ業界にとっての悲劇、 そして一般的な悲劇だ」「京アニの従業員に祈りをささげる」 などといった追悼の声が寄せられた。
#PrayForKyoani I can't believe what just happened .Today may be the darkest day of the animation😭😭😭 pic.twitter.com/RC2hmeW0y0— Miku lo (@Troye1210590480) July 18, 2019
This is so heartbrraking. Im in pain 😭#PrayForKyoani pic.twitter.com/ciBxcN0V3Y— cha🤨 (@pinkchaemin) July 18, 2019
1981年に創業した京都アニメーション、略称「京アニ」は、 主にテレビや劇場用アニメーション作品の企画・ 制作を行っている。テレビアニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」「 けいおん！」などのヒット作品を生み出している。
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