パキスタンで小型民間機が住居地区に墜落　１０人死亡【写真・動画】

事故が発生したのは３０日未明で、パンジャーブ州ラーワルピンディー市。
Breaking...— FatiMa Butt (@FatiMaButt_17) July 29, 2019
more than 10 people died in a plane crash in Bahria Rawalpindi, mostly local people. 💔#planecrash #Rawalpindi #Pakistan pic.twitter.com/MdADezPee7
飛行機は民家に墜落、火災が発生し、隣接する建物にすぐに燃え移った。
10 people killed as small plane crashes into residential area in Rawalpindi.#Rawalpindi #BahriaTown #HamidMirPAK #مولانا_تیری_جرات_کوسلام #PakArmy #islamabad #Pakistan pic.twitter.com/oShX0uv0Y1— zakir akhter (@ZakirAkhter) July 29, 2019
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