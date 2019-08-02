シベリア火災の煙が米国やカナダにまで到達　NASA

Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций посредством российской орбитальной группировки — https://t.co/1x7OfCvFvb



В МЧС России переданы данные в объеме более 1 млн. 982 тыс. кв. км pic.twitter.com/7ZoBqRABMa