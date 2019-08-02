シベリア火災の煙が米国やカナダにまで到達　NASA

ゴダード宇宙飛行センターの大気研究専門家コリン・セフトル氏によれば、現在、煙はカナダのバンクーバーと米国のシアトルに到達している。
また、セフトル氏は、「シベリア火災の煙はロシア東部地域を越え、現在、アラスカに到達している」と語った。
Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций посредством российской орбитальной группировки — https://t.co/1x7OfCvFvb— РОСКОСМОС (@roscosmos) 1 августа 2019 г.
В МЧС России переданы данные в объеме более 1 млн. 982 тыс. кв. км pic.twitter.com/7ZoBqRABMa
また、煙の一部は太平洋の東部地域まで広がっている。
同様にロシア国営宇宙開発企業「ロスコスモス」がシベリア火災について監視を行っている。同社によれば、シベリア地域の約200万平方キロメートルの状況についての情報を救助隊に提供したという。
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