ギリシャのアテネ近郊で森林火災

森林火災が発生したのは現地時間03時18分ごろ（日本時間09時18分ごろ）。消火作業のため、133人と42台の車両などが現地に派遣された。近隣地域からも増援部隊が送られた。
市民保護総局はツイッターで、航空機も消火作業に加わったと伝えた。
Επιβιβάστηκαν σε συντονιστικό ελικόπτερο του ΠΣ ο γγΠΠ @nhardalias & ο Αρχηγός ΠΣ Aντιστράτηγος B.Ματθαιοπουλος για τον συντονισμό των εναέριων μέσων-Σε πλήρης ανάπτυξη οι δυνάμεις του @pyrosvestiki & της @GSCP_GR pic.twitter.com/XXY7IneguW— Civil Protection GR (@GSCP_GR) August 12, 2019
消防署がAP通信に伝えたところによると、被害を受けた住宅の情報は入っていない。
11日、火災によりギリシャ南部エラフォニソス島から観光客や地元住民が避難した。またフェリーも運航休止となり、数千人の観光客に影響が出た。AP通信が報じた。
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