アルバニア地震　けが人100人以上に【動画・写真】

アルバニアで21日に発生した地震によるけが人が、105人となった。Albanian Daily Newsが、病院関係者の情報をもとに報じた。

21日、アルバニアでマグニチュード6.0と5.3の地震が発生した。震源地は、アルバニア第2の都市ドゥラス市から北へ6キロ。

My prayers are with the citizens of my beautiful home country. Injuries reported following magnitude 5.6 earthquake in Albania https://t.co/XWmtEnudfi — A (@armando__k) September 22, 2019

​その後、マグニチュード3.1〜4.1の余震が3回あった。

アルバニアでは23日にかけての深夜、小さな地震が続いた。

​合わせて105人が医療機関で手当てを受けたが、ほとんどの人が帰宅を許可された。

21日、首都ティラナでは建物が揺れ、レンガや壁の一部が車に落下、特にドゥラスでは住宅が大きな被害を受けたという。