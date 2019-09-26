ノルウェーで出火のロシアのトロール船　転覆し、海底に沈没【写真】

#Тромс: Русский траулер "Бухта Наездник" полыхавший 12 ч. на причале БрейВика в #Тромсё в ночь на чт., заставил начать эвакуацию 130+ местных в радиусе 300 м. [в ратушу и отель], из-за риска взрыва канистр с аммиаком на борту. Закрыли неск. дорог. Тушение продолжается утром | 🇳🇴 pic.twitter.com/yLMExzzhv1