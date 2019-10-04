輸送機An-12がウクライナで緊急着陸　犠牲者も

Пять человек погибли во время аварийной посадки Ан-12



По данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, на борту находились восемь человек: семь членов экипажа и сопровождающий груз. Самолёт выполнял чартерный рейс Виго (Испания) – Львов (Украина). pic.twitter.com/xq34m7AcDI