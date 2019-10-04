輸送機An-12がウクライナで緊急着陸　犠牲者も

「午前9時（モスクワ時間と同じ）の時点で、機内には8人が搭乗していたことが確認され、7人は搭乗員、もう1人は積荷の同行者だった。飛行機の墜落により、3人が死亡、3人が負傷、2人が行方不明となっている。緊急救助活動が続けられている」と報じられている。
Пять человек погибли во время аварийной посадки Ан-12— Москва 24 (@infomoscow24) October 4, 2019
По данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, на борту находились восемь человек: семь членов экипажа и сопровождающий груз. Самолёт выполнял чартерный рейс Виго (Испания) – Львов (Украина). pic.twitter.com/xq34m7AcDI
輸送機An-12の緊急着陸の現場では、調査グループとリヴィウ当局の他の警察隊職員らが作業を行っている。治安維持機関が事故状況を調査している。
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