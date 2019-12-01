米国で飛行機が墜落　9人死亡

米サウスダコタ州で飛行機が墜落し、9人が死亡した。 KSFYテレビ局が当局の発表をもとに伝えた。

墜落したのはPilatus PC-12機。

Crash of Pilatus passenger aircraft in US claims 9 dead https://t.co/LiBOG2eJs3 pic.twitter.com/EqeK6BrCcg — En24 News (@En24Newsy) December 1, 2019

​飛行機には12人が搭乗しており、墜落によりパイロット1名と子ども2人を含む8人の乗客が死亡した。

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