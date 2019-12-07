ギリシャで暴動参加者約80名拘束【写真】

ギリシャ警察は暴動に参加した77名を拘束した。暴動は2008年に当時10代のアレクシス・グリゴロプロスさんが殺害された件に関連した全国イベント・行進中に発生したもの。3名の警察官が負傷した。

警察は「当局は非合法行為を企て“モロトフ・カクテル”などを投げ警察官に危害を加えた集団を直ちに抑えようとした」と発表した。

Νομίζω πως απόψε αυτή η φωτογραφία πρέπει να αναρτηθεί παντού.

Για να μάθει και ο κάθε αδαής, αδιάφορος και σταρχιδιστής κάτοικος αυτής της χώρας, τι μέλλον επιφυλάσσουν για εκείνον/για εκείνη και τα παιδιά του/της... pic.twitter.com/ST894KfMNc — Ζηνοβία Σαπουνά (@zinovias) 6 декабря 2019 г.

​2008年12月6日、エグザルヘイヤ地区で若者と警察の揉め事があり、当時15歳のグリゴロプロスさんが射殺された。彼の死は2週間にわたる全国規模の抗議活動、破壊行為、放火を誘発し、アテネでは数百軒の商店が襲撃された。毎年、青年の命日にあたるこの日には暴動が起きている。

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