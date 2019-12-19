青森県東方沖でマグニチュード5.5の地震

気象庁によると、震源の深さは約50キロ。この地震による津波の心配はないという。
青森県三八上北で震度5弱、岩手県沿岸北部と岩手県内陸北部で震度4が観測された。
青森県階上町で震度５弱 津波なし— NHKニュース (@nhk_news) December 19, 2019
映像は地震発生時の三沢空港の様子です。https://t.co/0RLxliuoIW#nhk_news pic.twitter.com/iXT2kAw6as
青森県東方沖で19日15時21分ごろ、マグニチュード5.5の地震があった。日本の気象庁が発表した。
気象庁によると、震源の深さは約50キロ。この地震による津波の心配はないという。
青森県三八上北で震度5弱、岩手県沿岸北部と岩手県内陸北部で震度4が観測された。
青森県階上町で震度５弱 津波なし— NHKニュース (@nhk_news) December 19, 2019
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