操縦士が着陸時にレーザーで視力を奪われる【動画】

操縦士によると、レーザーは操縦士の目に向けて照射された。
WATCH: @ManateeSheriff released video from the Sarasota-Bradenton airport Wednesday night, showing 41-year-old Charlie Chapman Jr. pointing a laser at approaching planes, officials said. One pilot was hit directly in the eye and temporarily blinded: https://t.co/MhkStz1n48 pic.twitter.com/XIoRxACZXg— Spectrum Bay News 9 (@BN9) January 23, 2020
報道によると、操縦士は飛行機を通常モードで着陸させたが、着陸時にも視界はぼやけていたという。
警察は、チャーリー・ジェームズ・チャップマン（41）を容疑者として特定した。容疑者のポケットからレーザーポインターが見つかった。
警察によると、チャップマン容疑者はすでに4回も航空機の着陸妨害を試みていたという。
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