新型肺炎　海南省で1人死亡

同委員会によると、死亡したのは海南省に住む80歳の女性で、1月17日に武漢から戻った。

© REUTERS / Aly Song 新型コロナウイルス初期症状が明らかに

海南省では新型コロナウイルスの感染者が30人を超え、うち4人が重体となっている。

公表された統計によると、感染者は海南島南部の三亜市で10人、海南省東部で7人、海南省の州都・海口市で6人、その他の集落でさらに4人となっている。

12月末、中国の武漢市で新型コロナウイルス2019-nCoVによる肺炎が発生した。武漢市は1100万人以上の人口を抱える大都市で、商業および工業の中心地。現在、中国国内では新型コロナウイルスの感染者が2700人を超え、死者は80人に達している。

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