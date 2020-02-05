トルコ東部雪崩　少なくとも8人死亡

トルコ東部ヴァン村の雪崩で少なくとも8人が死亡。現在救助作業が行われている。バフチサライ地区ヴァン村のアルヴァス村長が明らかにした。

4日（火）同地区のマフメット・エミン・ベリメズ知事は、雪崩によりバフチサライ地区では少なくともマイクロバス乗客4人が死亡し、5人がけがを負ったと語った。

この雪崩でマイクロバス乗客2人が行方不明となり、約300人の救助隊が捜索活動を行っていた。また新たな雪崩により、救助隊員50人以上を乗せたバス5台が下敷きとなった。

現地NTVテレビは「雪の下から死亡者8人を取り出した。まだ50人余りが雪の下敷きになっており、救助隊が活動を続けている」との村長の言葉を伝えた。