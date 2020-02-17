中国湖北省で新たに100人死亡　新型コロナウイルス

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中国湖北省政府は17日、新型コロナウイルスの感染が拡大する湖北省で1日で新たに100人が死亡し、1933人が感染したと発表した。
湖北省の感染者は5万8千182人となり、死者は計1696人となった。
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REUTERS / Kim Kyung-Hoon
新型コロナウイルスによる中国での死者数は2003年に流行した新型肺炎「SARS」
による世界での死者数（774人）を大幅に上回っている。
中国の新型コロナウイルス
当局は12月末、武漢市で原因不明の肺炎が発生したと発表した。
最初の患者たちは海鮮市場に出入りしていた。専門家らは、暫定的に新型コロナウイルス2019-nCoVが疾患の原因と判断した。
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Sputnik / Savitskaya Kristina
新型コロナウイルスについての情報の正誤
スプートニクは新型コロナウイルスに関するその他の疑問と回答について別記事でご紹介している。こちらの記事およびこちらの記事をお読み下さい。
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