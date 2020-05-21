ギリシャ沖でマグニチュード6.2の地震

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21日、ギリシャ沖でマグニチュード6.2の地震が発生した。ヨーロッパ地中海地震学センターが発表した。
震源地はアテネから南西に453キロ、震源の深さは10キロだった。
犠牲者や建物の倒壊などに関する情報は伝えられていない。
19日、ギリシャ沖でマグニチュード5.8の地震が発生した。
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