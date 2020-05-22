パキスタンで旅客機墜落【動画】

Geoテレビが民間航空局の情報筋の話として伝えたところによると、ラホール発カラチ行の同機は空港近くで墜落したという。映像では、墜落地上空に黒煙が上がっている様子が確認できる。
Pia Plane airbus 320 crash near karachi airport,hits 4 to 5 houses,91 passenger onboard.#planecrash pic.twitter.com/NtetVn0BzM— Khurram Ansari (@khurram143) May 22, 2020
機内には乗客90人がいたという。死者などについて正確な情報は入ってきていない。
#PIA لاہور سے کراچی پی آئی اے کا جہاز لینڈنگ کرتے ہوئے شہری آبادی جناح گارڈن میں گر کر تباہ— Dr. Fiza Akbar Khan (@Dr_fizakhan) May 22, 2020
95 مسافر سوار تھے
اللہ سب خیر رکھے۔
آمین ثم آمین pic.twitter.com/dgbJPjR6Vn
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