イラン首都の医療センターで爆発　19人死亡【動画】

報道にると、この爆発により19人が死亡した。また、駆けつけた消防により20人が救出された。
#Maryam_Rajavi Mydeepest sympathies go out to the families of the victims, particularly the patients,who lost their lives in the catastrophic fire inTehran’s Sina Clinic My heartfelt condolencesto all the people of #Tehran.Wishing quick recovery of those hurt &injured in the fire pic.twitter.com/6QxbwM6cB0— Parvin farazmand (@parvinfarazmand) June 30, 2020
先にテヘラン州のハミドレザ・グダルジ副知事（安全保障担当）は爆発の発生理由として、ガス漏れを指摘していた。一方、テヘラン警察はニュースサイトYJCの取材に対し、地下に保管されていた酸素ボンベが爆発したと伝えている。
Fire in Tehran Clinic Kills 13 | Iran Front Page https://t.co/j7vqmfbFZv— News Nation Global (@NewsNationGlob1) June 30, 2020
この爆発により火災が発生し、医療センターの上層階は火に飲み込まれた模様。
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