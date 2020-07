ノリリスク・ニッケル社がまた環境汚染事故　ジェット燃料漏れ

現時点では気密性が失われた時間は15分間ほどだったと考えられている。現場には災害処理班が駆けつけており、パイプラインの作業は一時中断されている。同社代表によればこれによる人命、人体への危害はないと発表している。

© Sputnik / Press Service of the Governor of the Krasnoyarsky krai region / Vadim Kofman