トルコの大地震で津波発生　死者は20人に拡大【動画】

トルコ西岸で発生した大型地震による死者は20人に達したほか、786人の負傷が確認されている。現地のアナドル通信がトルコ非常事態自然災害局の発表を引用して報じた。

トルコ西部イズミル県でマグニチュード6.9の地震が発生し、県庁所在地のあるイズミル市では少なくとも20軒の家屋が倒壊、瓦礫の下から70人近くの被災者が救出された。

​揺れはギリシャの諸島でも感じられた。サモス島では5軒の教会が倒壊し、4人がその下敷きになった。揺れによる津波が発生し、トルコの沿岸都市セフェルヒサルでは海岸部の通りが浸水している。

Residents of İzmir’s Seferihisar district shared footage of flooding on the streets following the earthquake that caused the sea level to rise. #Turkey pic.twitter.com/BFseGNTrug — Duvar English (@DuvarEnglish) October 30, 2020

​トルコでは地震の影響は直ちに経済に及び、トルコ・リラが記録的に暴落した。

トルコとギリシャの両外相は地震の応急対策活動を相互に協力して行うことで合意している。

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