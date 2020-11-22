ブルキナファソの治安部隊が米国人を射殺

情報筋によれば、男は首都ワガドゥグにある軍事基地付近にいたが、その行動が兵士たちには不審に感じられたという。男が指示に従わずに逃亡しようとしたため、兵士らが数回にわたり警告射撃したところ、数発が男に命中した。その後、男は医療センターに搬送されたが、施設内でまもなく死亡した。
Burkina Faso: un Américain tué par les forces de sécurité devant un camp militaire https://t.co/Ngszd645RU pic.twitter.com/kZuUw6KOTn— RFI (@RFI) November 21, 2020
ブルキナファソの米国大使館は、ワガドゥグで米国人男性が死亡したことを確認したとしているが、詳細については明らかにしていない。
なおブルキナファソでは、22日に予定されている総選挙の準備が行われているところだった。
Burkina Faso votes under threat of violence https://t.co/BrLZTcegPS— ExBulletin (@ExBulletinUk) November 22, 2020
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