ハバロフスク地方でM6.6に地震

災害・事故・事件
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ロシア・ハバロフスク地方で12月1日、マグニチュード6.6の地震が発生した。米地質調査所（USGS）が発表した。
地震があったのは日本時間で1日7時54分。震源地は、ソヴィエツカヤ・ガヴァニから南南東へ88キロの地点。震源の深さは595キロ。
この地震による津波の心配はないという。
今のところ、この地震による被害情報は報告されていない。
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